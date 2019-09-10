Украина - Нигерия: где смотреть матч

Сборная Украины проведет первый за 10 лет матч в Днепре. Соперником подопечных Андрея Шевченко по товарищеской игре станет команда Нигерии. По мнению букмекеров, фаворитами являются "сине-желтые".

10 сентября 21:30

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Спарринг между сборными Украины и Нигерии состоится 10 сентября на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на ТРК "Украина". Также трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 21:30.

Отметим, что ранее сборные Украины и Нигерии не сталкивались между собой.

На товарищеский поединок подопечные Андрея Шевченко выйдут в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, который был представлен еще в сентябре прошлого года.

Напомним, вместо Нигерии сборная Украины должна была сыграть против Египта.

В последнем матче отбора Евро-2020 сборная Украины обыграла национальную команду Литвы (3:0) и укрепила свое лидерство в группе В. Нигерия свой последний поединок провела 17 июля: в матче за третье место на Кубке африканских наций сборная победила Тунис со счетом 1:0.