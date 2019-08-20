ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сборная Украины впервые сыграет в белой форме

Новости » Спорт    20.08.2019 - 15:25
Сборная Украины впервые сыграет в белой форме
Фото: белая форма сборной Украины (ffu.ua)

В ней команда Шевченка проведет спарринг против Нигерии

Сборная Украины проведет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - командой Нигерии. Как сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), подопечные Андрея Шевченко выйдут на поединок в резервной форме белого цвета.

Это первое использование такого комплекта в поединках.

"Каждый, кто мечтает получить эксклюзивную белую футболку любого игрока нашей команды с ее первого матча в новой форме, может принять участие в благотворительном аукционе, который вскоре начнется на странице УАФ в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительным бонусом для победителя аукциона станут автографы футболистов и главного тренера сборной на приобретенной футболке.

Средства от проведения аукциона, а также часть средств от продажи билетов на матч Украина - Нигерия будут направлены на лечение юного болельщика Никиты Малецкого.

Новая форма сборной Украины была представлена в сентябре прошлого года. Кроме традиционных синих и желтых комплектов, была представлена резервная - белая форма.

Товарищеский матч между Украиной и Нигерией состоится 10 сентября в Днепре. Начало запланировано на 21:30.

Сборная Украины впервые в истории проведет матч в Запорожье Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА
Новости Украины Сборная УкраиныНигерияформа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь