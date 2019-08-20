Сборная Украины впервые сыграет в белой форме

Фото: белая форма сборной Украины (ffu.ua)

В ней команда Шевченка проведет спарринг против Нигерии

Сборная Украины проведет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - командой Нигерии. Как сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), подопечные Андрея Шевченко выйдут на поединок в резервной форме белого цвета.

Это первое использование такого комплекта в поединках.

"Каждый, кто мечтает получить эксклюзивную белую футболку любого игрока нашей команды с ее первого матча в новой форме, может принять участие в благотворительном аукционе, который вскоре начнется на странице УАФ в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительным бонусом для победителя аукциона станут автографы футболистов и главного тренера сборной на приобретенной футболке.

Средства от проведения аукциона, а также часть средств от продажи билетов на матч Украина - Нигерия будут направлены на лечение юного болельщика Никиты Малецкого.

Новая форма сборной Украины была представлена в сентябре прошлого года. Кроме традиционных синих и желтых комплектов, была представлена резервная - белая форма.

Товарищеский матч между Украиной и Нигерией состоится 10 сентября в Днепре. Начало запланировано на 21:30.