Україна - Нігерія: де дивитися матч

Збірна України проведе перший за 10 років матч в Дніпрі. Суперником підопічних Андрія Шевченка у товариській грі стане команда Нігерії. На думку букмекерів, фаворитами є "синьо-жовті".

10 вересня 21:30

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Спаринг між збірними України та Нігерії відбудеться 10 вересня на стадіоні "Дніпро-Арена" в Дніпрі.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде подивитися на ТРК "Україна". Також трансляція буде доступна на телеканалі "Футбол 1". Час початку матчу - 21:30.

Зазначимо, що раніше збірні України та Нігерії не зустрічалися між собою.

На товариський поєдинок підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.

Нагадаємо, замість Нігерії збірна України повинна була зіграти проти Єгипту.

В останньому матчі відбору Євро-2020 збірна України обіграла національну команду Литви (3:0) і зміцнила своє лідерство в групі В. Нігерія свій останній поєдинок провела 17 липня: в матчі за третє місце на Кубку африканських націй збірна перемогла Туніс з рахунком 1:0.