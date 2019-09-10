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Сборная Украины могла сыграть против Египта с Салахом в составе

Новости » Спорт    10.09.2019 - 10:01
Сборная Украины могла сыграть против Египта с Салахом в составе
Фото: (efa.com.eg)

Контракт предусматривал приезд звездного футболиста

Сборная Украины вместо матча против Нигерии должна была провести товарищескую игру с командой Египта. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

По его информации, Украинская ассоциация футбола (УАФ) имела договоренность с Федерацией футбола Египта. Контракт подразумевал обязательное участие в игре форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Однако соглашение между сторонами так и не было подписано из-за кадровых перестановок в тренерском штабе и федерации египтян.

Сборная Египта сенсационно выбыла из розыгрыша домашнего Кубка Африканских Наций на стадии 1/8 финала от ЮАР. После этого матча сразу же были отправлены в отставку наставник сборной Египта Хавьер Агирре, а также президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.

Товарищеский поединок между Украиной и Нигерией состоится 10 сентября в Днепре. Начало игры в 21:30.

Напомним, Салах является самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля". Египетский нападающий был признан лучшим футболистом 2018 года в английской Премьер-лиге.

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