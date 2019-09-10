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Украина - Нигерия: анонс матча

Новости » Спорт    10.09.2019 - 11:55
Украина - Нигерия: анонс матча
Фото: сборная Украины готовится к матчу с Нигерией (ffu.ua)

Готовимся к товарищескому поединку

Сборная Украины проведет товарищеской матч против команды Нигерии. Трансляция начнется в 21:30, а смотреть игру можно на каналах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитами подопечных Андрея Шевченко. Вместо Нигерии сборная Украины должна была сыграть против Египта.

10 сентября 21:30
Днепр, стадион "Днепр-Арена"

После уверенной победы на выезде над командой Литвы (3:0) в матче отбора Евро-2020 сборная Украины вернулась на родину, где проведет спарринг на стадионе "Днепр-Арена" против сборной Нигерии. Это будет первая игра национальной сборной в Днепре за 10 лет.

Соперники нашей команды являются трехкратными победителями Кубка африканских наций (1980, 1994, 2013). Также нигерийцы шесть раз квалифицировались в финальную часть чемпионатов мира. Лучше их достижение - выход в 1/8 финала турнира (1994, 1998, 2014).

Сборные Нигерии и Украины между собой ранее не встречались. Но вообще с представителями Африканского континента "сине-желтые" сыграли шесть поединков. Статистика этих встреч - в пользу украинской команды. Ни разу наша сборная не уступила, трижды сыграв вничью.

Украина - Нигерия: анонс матча

Иллюстрация ffu.ua

В официальных турнирах судьба сводила "сине-желтых" с африканскими командами лишь однажды. На чемпионате мира 2006 года подопечные Олега Блохина преодолели Тунис. Интересно, что автором единственного гола (с пенальти) стал нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

На товарищеский поединок его подопечные выйдут в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, который был представлен еще в сентябре прошлого года.

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