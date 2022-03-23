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Украина на некоторых участках переходит в наступление, - Пентагон

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 08:22
Украина на некоторых участках переходит в наступление, - Пентагон Фото: ВСУ (facebook.com/rnbou)
Автор: Роман Мирончук

В Пентагоне заявили, что кроме как успешной обороны украинские военные переходят в наступление на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

Он также отметил, что в США не считают, что Киев окружили российские войска. Более того, в данное время нет каких-то серьезных изменений в передвижениях врага.

В Пентагоне также отметили, что оккупанты благодаря действиям украинских военных оккупанты вынуждены перестраиваться в районе Николаева.

"Мы видим, что теперь украинские войска могут и хотят вернуть территорию, которую захватили русские", - заявил Кирби.

Напомним, в США заявили, что им известно о том, что российские военные наносят по территории Украины удары гиперзвуковыми ракетами.

Мы также писали о том, что в Минобороны США заявили о том, что помогут собрать доказательства военных преступлений российской армии в Украине.

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