США знают о применении Россией гиперзвуковых ракет в Украине, - Пентагон

Российские войска во время войны против Украины использовали гиперзвуковые ракеты. В США заявили, что им известно, по крайней мере об одном случае применения данного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, оккупанты использовали гиперзвуковую ракету против стационарного здания на относительно близком расстоянии. Кирби также добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не рассматривает использование этого типа оружия как своего рода изменение правил игры. "Не совсем ясно, каковы были их намерения", - сказал Кирби.