Україна направила РФ та ОБСЄ ноту щодо проведення позачергового засідання ТКГ

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Представники ОБСЄ підтримують ініціативу, РФ не відповіла

Україна направила Російській Федерації та ОБСЄ ноту з пропозицією провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через проведення "виборів" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Як повідомила Геращенко, наразі українска сторона ТКГ направила ноту представникам Російської Федерації та ОБСЄ, позачергове засідання пропонується провести через проведення фейкових "виборів" на Донбасі. ОБСЄ підтримали ініціативу України, а РФ наразі не відповіла.

Геращенко також додала, що Україна хоче провести засідання у тристоронньому форматі (Україна-РФ-ОБСЄ), хоча зазвичай представники ОРДЛО також беруть участь у засіданнях ТКГ.

"Українська сторона в ТКГ направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням фейкових "виборів" на Донбасі. Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів, за участі України- РФ- ОБСЄ. Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь-який момент зібрати засідання, тобто, 2 сторони ТКГ - Україна і ОБСЄ готові до зустрічі. РФ - мовчать, жодної відповіді, видно, в угарі святкують "результати" маріонеточних виборів", - написала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада на окупованому Донбасі відбулися "вибори" ватажків псевдореспублік. За результатами голосування у "ДНР" перемогу отримав Денис Пушилін, у "ЛНР" - Леонід Пасічник.

Додамо, раніше Геращенко повідомляла, що українська сторона в ТКГ вимагатиме проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі.