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Украина накопила рекордные объемы газа, - Коболев

Киев, Вторник 01 сентября 2020 20:23
Украина накопила рекордные объемы газа, - Коболев
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах - более 24 млрд кубометров. Этот объем в текущем году может увеличиться до 28 млрд кубометров.

Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, в эфире "Украина 24".

"В этом году у нас рекорд, объем (газа в ПХГ - ред.) уже превышает 24 млрд кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (млрд кубометров - ред.)", - заявил он.

Напомним, 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения. Это означает, что государство ввело принципиально новый подход к продаже газа для домохозяйств, а сами украинцы - могут свободно менять газового поставщика.

Кроме того, в июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина на 50% готова к следующему отопительному сезону.

Добавим, что "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за более сотни предприятий-тепловиков.

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