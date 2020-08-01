Украина перешла на рыночные цены газа для населения

В "Нафтогазе" ожидают снижения цен для населения после введения рыночного механизма

Постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) прекратило действовать с 1 августа 2020 года. Потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, компания исполняла свои обязанности по обеспечению населения газом во время действия режима ПСО. При этом "Нафтогаз" намерен оставаться поставщиком природного газа для внутреннего рынка.

"Мы предложим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинцев", - добавил он.

В связи с этим, "Нафтогаз" предлагает газопоставляющим компаниям сформировать необходимый ресурс природного газа для поставок населению. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки. Цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.

Кроме того, в ближайшее время "Нафтогаз" также представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия, сообщили в пресс-службе НАК.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что переход на рыночные цены на газ для населения позволит снизить цены.

Напомним, НКРЭКУ приняла решение, которое позволяет бытовым потребителям свободно менять поставщика газа.

Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк.