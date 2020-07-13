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Начало отопительного сезона в Украине находится под угрозой срыва, - "Нафтогаз"

Понедельник 13 июля 2020 19:57
Начало отопительного сезона в Украине находится под угрозой срыва, - "Нафтогаз"
Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Большинство региональных предприятий-тепловиков не рассчитались с "Нафтогазом"

В Украине начало отопительного сезона находится под угрозой срыва из-за 109 предприятий-тепловиков. Эти предприятия не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках публичных специальных обязательств (ПСО).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Информация содержит, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО", - говорится в сообщении.

Также "Нафтогаз" опубликовал перечень предприятий, которые имеют задолженность по договорам о реструктуризации задолженности.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин изменил порядок формирования коммунальных тарифов.

Кроме того, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждают вопрос повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.

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