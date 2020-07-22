Рекордные запасы газа и угля: Украина на 50% готова к отопительному сезону

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль заявил, что Украина комфортно пройдет отопительный сезон

По состоянию на середину лета Украина на 50% готова к следующему отопительному сезону. Кроме того, накоплены рекордные запасы природного угля и газа.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, все органы власти и, в частности, правительство уже готовятся к отопительному сезону.

"По состоянию на 15 июля готовность жилищного фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается домов, школ и учреждений здравоохранения. По информации, которую дают нам регионы, подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в подземных хранилищах закачаны рекордные запасы газа на уровне 21 млрд кубометров, также сформировались рекордные запасы угля для тепловых электростанций.

"Думаю, мы комфортно пройдем отопительный сезон", - добавил премьер.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за более сотни предприятий-тепловиков, которые не выполняют требования минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках ПСО.

Ранее также сообщалось, что "Нафтогаз" поднял цены на природный газ для промышленности.