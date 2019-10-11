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Украина - Литва: где смотреть матч

Новости » Спорт    11.10.2019 - 17:47
Украина - Литва: где смотреть матч
Фото: футболисты сборной Украины перед игрой с Литвой (facebook.com/UaNationalFootball)

Где и когда начнется поединок в рамках отбора к Евро-2020

Сборная Украины сыграет матч отбора на Евро-2020 против команды Литвы. По мнению букмекеров, "сине-желтые" являются безоговорочными фаворитами домашнего поединка.

11 октября 21:45
Харьков, стадион "Металлист"

На ОСК "Металлист" в Харькове в пятницу, 11 октября, состоится матч седьмого тура отбора к Евро-2020, в котором встретятся национальные сборные Украины и Литвы.

В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 1". Также встреча покажет общенациональный ТРК "Украина". Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Команды на поле выведет судейская бригада из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.

Украина уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы группы В с 13 очками в активе, опережая ближайшего соперника - сборную Португалии на пять пунктов, которая имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов.

При этом две другие национальные сборные уже потеряли шансы обогнать Украины в отборочном турнире на Евро-2020.

В последнем матче квалификации сборная Украины очень уверенно взяла три очка в Вильнюсе.

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