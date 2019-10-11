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Україна - Литва: де дивитися матч

Новини » Спорт    11.10.2019 - 17:47
Україна - Литва: де дивитися матч
Фото: футболісти збірної України перед грою з Литвою (facebook.com/UaNationalFootball)

Де і коли почнеться поєдинок в рамках відбору до Євро-2020

Збірна України зіграє матч відбору на Євро-2020 проти команди Литви. На думку букмекерів, "синьо-жовті" є беззаперечними фаворитами домашнього поєдинку.

11 жовтня 21:45
Харків, стадіон "Металіст"

На ОСК "Металіст" у Харкові в п'ятницю, 11 жовтня, відбудеться матч сьомого туру відбору до Євро-2020, в якому зустрінуться національні збірні України та Литви.

У прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Також зустріч покаже загальнонаціональний ТРК "Україна". Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Команди на поле виведе суддівська бригада з Австрії на чолі з Харальдом Лехнером.

Україна впевнено посідає першу сходинку турнірної таблиці групи B з 13 очками в активі, випереджаючи найближчого суперника - збірну Португалії на п'ять пунктів, яка має матч в запасі. У Сербії, яка йде третьою, сім балів.

При цьому дві інші національні збірні вже втратили шанси обігнати Україну у відбірковому турнірі на Євро-2020.

В останньому матчі кваліфікації збірна України дуже впевнено взяла три очки в Вільнюсі.

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