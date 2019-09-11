Две сборные потеряли шансы обогнать Украину в отборе на Евро-2020

Фото: Украина - Люксембург (ffu.ua)

Подопечным Шевченко еще нужно набрать четыре очка

Две национальные сборные по футболу потеряли шансы обогнать команду Украины в отборочном турнире на Евро-2020. Об этом пишет football.ua.

После пяти туров у сборной Литвы лишь один набранный бал. Даже если команда выиграет все три оставшихся матча, она не сумеет догнать по очкам "сине-желтых", у которых 13 баллов.

Сборная Люксембурга с четырьмя пунктами имеет шансы догнать украинцев. Однако в случае равенства очков в дело вступят личные встречи, а Украина выиграла оба матча против Люксембурга.

Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, подопечным Андрея Шевченко нужно набрать четыре очка в оставшихся трех поединках.

В следующем месяце сборная Украины сыграет дома с Литвой (Харьков, 10 октября) и Португалией (Киев, 14 октября), а 17 ноября сразится на выезде с Сербией.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях. В первых четырех турах отбора Евро-2020 украинцы набрали 10 очков, сыграв вничью с Португалией (0:0), разгромили Сербию (5:0) и дважды победили Люксембург (2:1, 1:0).