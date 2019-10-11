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Украина - Литва: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    11.10.2019 - 14:02
Украина - Литва: прогноз букмекеров
Фото: сборная Украины готовится к матчу с Литвой (ffu.ua)

Специалисты считают фаворитами подопечных Шевченко

Сборная Украины примет команду Литвы в квалификационном матче Евро-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1".

11 октября 21:45
Харьков, стадион "Металлист"

Букмекеры отдают преимущество подопечным Андрея Шевченка. Согласно котировкам, на победу хозяев поля можно сделать ставку с коэффициентом 1,06, тогда как на успех литовцев оценивается в 31,00. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 11,00.

Команды на поле ОСК "Металлист" в Харькове выведет судейская бригада из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.

Украина уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы группы В с 13 очками в активе, опережая ближайшего соперника - сборную Португалии на пять пунктов, которая имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов.

При этом две другие национальные сборные уже потеряли шансы обогнать Украины в отборочном турнире на Евро-2020.

В последнем матче квалификации сборная Украины очень уверенно взяла три очка в Вильнюсе.

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