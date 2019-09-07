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Сборная Украины разгромила Литву в матче отбора Евро-2020

Новости » Спорт    07.09.2019 - 21:02
Сборная Украины разгромила Литву в матче отбора Евро-2020
Фото: (ffu.ua)

Команда Шевченко укрепила лидерство в отборочной группе

Сборная Украины разгромила команду Литвы в матче пятого тура отборочного раунда на чемпионат Европы-2020. Поединок в Вильнюсе завершился со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Александр Зинченко уже на 7 минуте, а затем через 20 минут Марлос забил дебютный мяч в футболке национальной сборной Украины. Во второй половине встречи дальним ударом из-за пределов штрафной площади оформил разгром Руслан Малиновский.

Таким образом, сборная Украины одержала уже четвертую победу в пяти матчах отбора на Евро. Команда Шевченко набрала 13 очков и теперь опережает идущий на втором месте Люксембург на 9 баллов.

Отметим, это 6 подряд встреча, в которой национальная команда не проигрывает. Последний раз украинцы уступали 16 ноября 2018 в матче со Словакией (1:4). Также сборная Украины продлила серию побед до 4 матчей – Люксембург (2:1), Сербия (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0). Команда Шевченко имеют в активе 3-матчевую серию без пропущенных мячей.

Следующий матч в отборе Украина проведет 11 октября - в этот день "сине-желтые" встретятся с Литвой в Харькове.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

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