Украина - Литва: анонс матча

Между сборными Украины и Литвы состоится поединок отборочного турнира Евро-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть матч можно телеканалах "Футбол 1" и ТРК Украина. Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Андрея Шевченко. На игре будут работать австрийские судьи.

11 октября 21:45

Харьков, стадион "Металлист"

Сборная Украины в шаге от Евро-2020. Национальной команде осталось провести три поединка, в которых достаточно взять четыре очка для оформления путевки в финальную стадию, куда уже пробилась первая сборная.

Украинская национальная команда также может выйти на чемпионат Европы в этом месяце. Подопечным Андрея Шевченко, кроме Литвы, осталось сыграть с Португалией (14 октября) и Сербией (17 ноября). И тренер "сине-желтых" настроен играть исключительно на победу в каждом поединке.

Тем более, что все футболисты "желто-синих" активно готовятся и к предстоящему поединку с литовцами подходят без кадровых потерь. А вот у команды Вальдаса Урбонаса травмированы несколько основных игроков. Последними лазарет пополнили голкипер Эрнестас Шеткус и защитник Маркус Паленис.

В предыдущей встрече сборная Украины очень уверенно взяла три очка в Вильнюсе. В первом тайме голы забили Зинченко и Марлос, а во втором тайме дальним ударом отличился Малиновский.

После пяти сыгранных игр "сине-желтые" возглавляют группу с 13 очками в активе, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов. В активе нашей главной команды 4 победы и одна ничья.

При этом две национальные сборные уже потеряли шансы обогнать Украину в отборочном турнире на Евро-2020.