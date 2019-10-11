Україна - Литва: анонс матчу

Між збірними України і Литви відбудеться поєдинок відбіркового турніру Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися матч можна телеканалах "Футбол 1" і ТРК Україна. Букмекери вважають явними фаворитами підопічних Андрія Шевченка. На грі працюватимуть австрійські судді.

11 жовтня 21:45

Харків, стадіон "Металіст"

Збірна України за крок від Євро-2020. Національній команді залишилося провести три поєдинки, в яких досить взяти чотири очки для оформлення путівки до фінальної стадії, куди вже пробилася перша збірна.

Українська національна команда також може вийти на чемпіонат Європи цього місяця. Підопічним Андрія Шевченка, крім Литви, залишилося зіграти з Португалією (14 жовтня) і Сербією (17 листопада). І тренер "синьо-жовтих" налаштований грати виключно на перемогу в кожному поєдинку.

Тим більше, що всі футболісти "жовто-синіх" активно готуються і до майбутнього поєдинку з литовцями підходять без кадрових втрат. А ось у команди Вальдаса Урбонаса травмовано кілька основних гравців. Останніми лазарет поповнили голкіпер Ернестас Шеткуса і захисник Маркус Паленіс.

У попередній зустрічі збірна України дуже впевнено взяла три очки в Вільнюсі. У першому таймі голи забили Зінченко і Марлос, а в другому таймі дальнім ударом відзначився Малиновський.

Після п'яти зіграних ігор "синьо-жовті" очолюють групу з 13 очками в активі, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів. В активі нашої головної команди 4 перемоги і одна нічия.

При цьому дві національні збірні вже втратили шанси обігнати Україну у відбірковому турнірі на Євро-2020.