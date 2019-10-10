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В случае победы над Литвой мы не решим судьбу отбора на Евро-2020, - Шевченко

Новости » Спорт    10.10.2019 - 20:33
В случае победы над Литвой мы не решим судьбу отбора на Евро-2020, - Шевченко
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Завтра сборная Украины проведет первый из двух октябрьских матчей квалификации

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч 7 тура с командой Литвы в рамках квалификации на Евро-2020. Слова наставника приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В частности, он ответил на вопрос, готовятся ли игроки и тренеры к поединку с пониманием того, что в случае победы команда на 99,9% проходит на Евро-2020.

"Перед нами стоит задача победить в завтрашнем поединке. Сборная должна провести все матчи на определенном уровне. Я не считаю, что в случае победы над Литвой мы полностью решим судьбу отборочного цикла. И это настроение я передаю ребятам. Прежде всего потому, что у них есть ответственность перед болельщиками за результат. Турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. Это нужно учитывать", - сказал Шевченко.

Он также отметил, что нужно настраиваться на победу в каждом поединке.

Матч между сборными Украины и Литвы стартует завтра, 11 октября, в 21:45. Команды на поле стадиона "Металлист" в Харькове выведет судейская бригада из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.

В понедельник, 14 октября, подопечным Шевченко предстоит в Киеве принять сборную Португалии.

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