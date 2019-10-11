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Определился первый участник финальной стадии Евро-2020

Новости » Спорт    11.10.2019 - 09:21
Определился первый участник финальной стадии Евро-2020
Фото: Бельгия первой вышла на Евро-2020 (twitter.com/BelRedDevils)

Сборная Бельгии первой вышла на Евро-2020

Национальная сборная Бельгии досрочно обеспечила участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В рамках седьмого тура отбора команда тренера Роберто Мартинеса дома разгромила сборную Сан-Марино (9:0). Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (28 и 41 минуты), Насер Шадли (31), Тоби Алдервейрельд (43), Юри Тилеманс (45 + 1), Кристиан Бентеке (79), Яри Версхарен (84, пенальти), Тимоти Кастаньо (90), еще один мяч защитник сборной Сан-Марино Кристиан Бролли отправил в собственные ворота.

Бельгийцы добыли седьмую кряду победу и набрали 21 очко. Команда идет первой в группе I, опережая сборную России на 3 очка и сборную Кипра на 11.

Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в шестой раз вышла в финальную часть Евро. На прошлой турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3).

В 1980 году бельгийцы добились лучшего результата на чемпионатах Европы, дойдя до финала, где уступили сборной ФРГ (1:2).

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