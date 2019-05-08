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Украина может лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами РФ

Новости » Общество    08.05.2019 - 14:10
Украина может лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами РФ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Кабмин принял решение о непризнании российских паспортов жителей ОРДЛО

Украина может лишить пенсий жителей оккупированного Донбасса, которые получат российские паспорта. Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.  

Она отметила, что правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, которые будут выданы органами Российской Федерации после 28 апреля 2019 года.

"Документы центров выдачи российских паспортов в Новошахтинске и Покровском не будут признаны. Также инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - добавила Фриз.

Украина может лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами РФ

 

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

Отметим, в ноябре 2018 года в ООН призвали Украину возобновить выплату пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

 

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