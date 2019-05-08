Україна може позбавити пенсій жителів Донбасу з паспортами РФ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Кабмін прийняв рішення про невизнання російських паспортів жителів ОРДЛО

Україна може позбавити пенсій жителів окупованого Донбасу, які отримають російські паспорти. Про це у Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фриз.

Вона зазначила, що уряд ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, які будуть видані органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року.

"Документи центрів видачі російських паспортів в Новошахтинску і Покровському не будуть визнані. Також ініційовано обробку пропозиції про внесення громадян, які отримали паспорти РФ способом, який порушує міжнародне право і загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара на отримання соціальних виплат пенсій або з боку України", - додала Фриз.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін припустив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.

Зазначимо, в листопаді 2018 року в ООН закликали Україну відновити виплату пенсій в окремих районах Донецької і Луганської областей.