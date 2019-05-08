Гройсман: российские паспорта жителей ОРДЛО будут незаконными

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Украина обратится к иностранным партнерам с просьбой не признавать эти паспорта

Кабинет министров Украины примет решение, которым российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут признаны незаконными. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что сегодня на заседании правительства примут решение, согласно которому выданные на Донбассе российские паспорта будут признаны незаконными.

"Эти паспорта будут признаны незаконными при пересечении государственной границы и при использовании на подконтрольной территории Украины. Мы также обратимся к иностранным партнерам, чтобы такие же решения были приняты в других странах", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске открыли пункт приема документов для получения паспортов РФ. До этого российский президент Владимир Путин упростил порядок получения гражданства для жителей ОРДЛО.

Отметим, избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ходы в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

"У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными... Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем всем", - заявил Зеленский.