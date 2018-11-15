В ООН призывают Украину возобновить выплату пенсий в ОРДЛО

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Сейчас без дополнительной верификации и справки ВПО пенсионеры не могут получить выплаты

Мониторинговая миссия ООН призвала Украину возобновить выплату пенсий всем украинцам с неподконтрольных территорий на Донбассе. Об этом заявил заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, сейчас без дополнительной верификации и справки ВПО пенсионеры не могут получить выплаты.

"В Украине не ведется этого учета никоим образом. Оккупация длится уже пятый год. За это время выросла новая генерация пенсионеров, но они не становятся на учет в Пенсионный фонд Украины, потому что не имеют возможности", - отметил Тука.

РБК-Украина в своем материале писало, что в Украине проживает больше миллиона пенсионеров-переселенцев с Донбасса. Выезжая обратно в ОРДЛО, они лишаются права на получение пенсий и других социальных пособий.

Еще в январе министр соцполитики Андрей Рева объяснял, что Кабинет министров не может обеспечить украинским гражданам выплаты на неподконтрольных территориях.

"Нет никаких институтов, через которые государство могло бы гарантировать защиту прав граждан на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Единственный вариант обеспечить право на социальные выплаты - это предоставлять их на подконтрольной территории Украине. Что сегодня и делается", - заявил чиновник в эфире одного из телеканалов.