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Путин допускает двойные пенсии для жителей Донбасса

Новости » Политика    27.04.2019 - 14:09
Путин допускает двойные пенсии для жителей Донбасса
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин не исключает, что пенсионеры на Донбассе могли бы получать деньги от РФ и Украины

Президент России Владимир Путин допускает, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию. Об этом он заявил на пресс-конференции, передают российские СМИ.

По его словам, после получения паспорта гражданина РФ такой пенсионер сможет претендовать на российскую пенсию.

"По поводу возможности получения пенсии и у нас, и в Украине - теоретически это возможно", - отметил Путин.

Он также добавил, что средний уровень пенсии в Украине по старости почти в три раза меньше, чем в России.

"Поэтому, если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию, ну, дай Бог, в российских рублях это 6 тысяч…наши пенсионеры, многие из которых еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины.

Ранее также стало известно, что Украина готовит новые санкции против России за выдачу паспортов в ОРДЛО.

 

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