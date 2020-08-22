Украина изменила условия безвиза с Беларусью, а в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии: новости за 21 августа

В ВОЗ поделились прогнозами относительно завершения пандемии COVID-19, Украина изменила условия безвиза с Беларусью, Офис генпрокурора назвал причину Иловайской трагедии. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 21 августа, - в материале РБК-Украина

В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он.

Офис генпрокурора назвал причину Иловайской трагедии

Офис генпрокурора Украины назвал единственный фактор, который привел к гибели более 300 украинских военных под Иловайском в августе 2014 года. Прокуратура считает, что Иловайская трагедия произошла из-за самого масштабного прямого вторжения России.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии.

Лукашенко пообещал разобраться с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране не катастрофичная. По его словам, обстановка не такая сложная.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат "Дзержинский", передает "БелТА".

"Э то моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко.

Украина изменила условия безвиза с Беларусью

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы заграничные паспорта. Вступает в силу постановление правительства о приостановке действия соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

С сентября заработает новый порядок выезда, что, по данным пограничников улучшит защиту украинских граждан. При потере за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Навального перевезли в немецкую клинику

Российского оппозиционера Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику "Шарите". Сообщается, что его состояние стабилизировалось и позволило перевозку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских медиков.

Самолет Bombardier Challenger с Алексеем Навальным и его женой Юлией вылетел из аэропорта в Омске.

Холодницкого уволили из САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом Холодницкий написал на своей странице в Facebook. Он поблагодарил коллектив за преданность делу.

Жена Зеленского рассказала, как перенесла коронавирус

Первая леди Украины Елена Зеленская лечилась от коронавируса в течение двух недель. В целом болезнь и восстановление после нее заняли более месяца.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, на момент получения положительного теста не было никаких симптомов. Уже на пике ее болезни выяснилось, что заболел и семилетний сын Кирилл Зеленский. Он легко перенес заболевание, которое сопровождалось незначительным повышением температуры.