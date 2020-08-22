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Самолет с Навальным вылетел в Берлин

Омск, Суббота 22 августа 2020 05:42
Самолет с Навальным вылетел в Берлин
Фото: Навального поднимают на медицинский борт (twitter.com/Kira_Yarmysh)
Автор: Инна Собора

Навальный продолжит лечение в Германии

Самолет Bombardier Challenger, который должен доставить российского оппозиционнера Алексея Навального из России на лечение в Германию, вылетел из аэропорта в Омске. На борту вместе с оппозиционным политиком находится его жена Юлия.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

Навального вывезли из омской больницы и вскоре реанимобиль прибыл в аэропорт Омска. Спустя час пресс-секретарь сообщила, что Навального подняли на медицинский борт. Еще через пол часа самолет вылетел с аэропорта.

"Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала Ярмыш.

Как известно, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую вероятность.

Российские врачи полагают, что он впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

Ранее сообщалось, что жена Навального попросила российского президента Владимира Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.

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