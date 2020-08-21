Холодницкого уволили из САП

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Венедиктова подписала приказ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил коллектив за преданность делу.

"В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку", - написал он.

Фото: заявление Холодницкого (facebook.com/NKholodnytskyi)

Ранее сообщалось, что Назара Холодницкого могут отстранить от должности, ему вменяют дисциплинарный проступок.

Напомним, Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, между Холодницким и генпрокурором Ириной Венедиктовой продолжается конфликт, ранее она обвинила руководителя САП в многочисленных нарушениях.