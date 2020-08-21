ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко пообещал разобраться с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни

Минск, Пятница 21 августа 2020 13:54
Лукашенко пообещал разобраться с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко считает, что ситуация в стране очень политизирована

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране не катастрофичная. По его словам, обстановка не такая сложная.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат "Дзержинский", передает "БелТА".

Он также считает, что ситуация в стране очень политизирована.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко.

Напомним, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.

Кроме того, украинская сторона усилила охрану границы с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь