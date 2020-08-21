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Навального перевозят в немецкую клинику

Омск, Пятница 21 августа 2020 18:55
Навального перевозят в немецкую клинику
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Состояние Навального стабилизировалось

Российского оппозиционера Алексея Навального транспортируют в немецкую клинику "Шарите". Его состояние стабилизировалось и позволяет перевозку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских медиков.

По словам главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолия Калиниченко, медики дают согласие на транспортировку Навального.

"Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным… Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем", - добавил Калиниченко.

Он добавил, что транспортировка будет проходить в течение дня.

Также сообщается, что в эти минуты проходит новый медицинский консилиум по состоянию Навального с участием его супруги Юлии.

Напомним, ранее сообщалось, что жена Навального попросила российского президента Владимира Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.

Российские врачи полагают, что он впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

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