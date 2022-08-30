UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина использует стратегию затягивания, чтобы сломить армию РФ по всему фронту, - RUSI

Фото: Украина использует стратегию затягивания, чтобы сломить армию РФ по всему фронту (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина уже несколько месяцев планирует крупное наступление с целью захвата больших территорий на юге страны, особенно вокруг Херсона. При это ВСУ будут больше придерживаться стратегии затягивания, давя на Россию на широком фронте, пытаясь заставить ее сломить моральный дух и нанести потери.

Об этом заявил старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"За последние полтора месяца Россия успела перебросить значительные силы из Донбасса в направлении Херсона. Но неизвестно, каково моральное состояние этих войск" - заявил он.

С начала войны поступали различные сообщения об упадке сил в российских вооруженных силах, но Москва неоднократно отрицала это.

Бронк заявил, что ожидает от Украины продолжения ударов с использованием HIMARS поскольку, по его словам, они оказались настолько успешными, что перекрыли российские линии снабжения.

Однако в дальнейшем Украине все еще необходимо быть "осторожной".

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон.

При этом ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

О ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Деоккупация Херсонской области? Что происходит в регионе сейчас".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВойна России против Украины