Україна використовує стратегію затягування, щоб зломити армію РФ по всьому фронту, - RUSI

"За останні півтора місяця Росія встигла перекинути значні сили з Донбасу в напрямку Херсона. Але невідомо, який моральний стан цих військ" - заявив він.

З початку війни надходили різні повідомлення про занепад сил у російських збройних силах, але Москва неодноразово заперечувала це.

Бронк заявив, що очікує від України продовження ударів з використанням HIMARS оскільки, за його словами, вони виявилися настільки успішними, що перекрили Російські лінії постачання.

Однак надалі Україні все ще необхідно бути "обережною".

Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон.

При цьому ВСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".

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