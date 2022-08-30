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Україна використовує стратегію затягування, щоб зломити армію РФ по всьому фронту, - RUSI

Фото: Україна використовує стратегію затягування, щоб зломити армію РФ по всьому фронту (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна вже кілька місяців планує великий наступ з метою захоплення великих територій на півдні країни, особливо навколо Херсона. При цьому ЗСУ будуть більше дотримуватися стратегії затягування, давлячи на Росію на широкому фронті, намагаючись змусити її зломити моральний дух і завдати втрат.

Про це заявив старший науковий співробітник оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) Джастін Бронк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"За останні півтора місяця Росія встигла перекинути значні сили з Донбасу в напрямку Херсона. Але невідомо, який моральний стан цих військ" - заявив він.

З початку війни надходили різні повідомлення про занепад сил у російських збройних силах, але Москва неодноразово заперечувала це.

Бронк заявив, що очікує від України продовження ударів з використанням HIMARS оскільки, за його словами, вони виявилися настільки успішними, що перекрили Російські лінії постачання.

Однак надалі Україні все ще необхідно бути "обережною".

Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон.

При цьому ВСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".

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