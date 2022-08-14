UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина имеет законные основания освобождать свои территории с помощью любого оружия, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может освобождать свои территории от российских оккупантов с помощью любого имеющегося оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он напомнил факты: Крым, как и Донецк или Херсон, - не части РФ. Запорожская АЭС - не российский объект, а украинская атомная станция.

"РФ - страна-захватчик и убийца, пришедшая на чужую землю с войной. Украина имеет все законные основания освобождать свои территории, в частности с помощью любого оружия", - написал он.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке.

NYT сообщало, что удар по Новофедоровке мог быть нанесен украинским оружием.

По данным американского журналиста, США не передавали Украине оружие, которое способно поразить авиабазу россиян в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякВойна России против Украины