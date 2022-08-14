Украина имеет законные основания освобождать свои территории с помощью любого оружия, - Подоляк

Украина может освобождать свои территории от российских оккупантов с помощью любого имеющегося оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он напомнил факты: Крым, как и Донецк или Херсон, - не части РФ. Запорожская АЭС - не российский объект, а украинская атомная станция.

"РФ - страна-захватчик и убийца, пришедшая на чужую землю с войной. Украина имеет все законные основания освобождать свои территории, в частности с помощью любого оружия", - написал он.