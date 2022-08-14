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Україна має законні підстави звільняти свої території за допомогою будь-якої зброї, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна може звільняти свої території від російських окупантів за допомогою будь-якої наявної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він нагадав факти: Крим, як і Донецьк чи Херсон, - не частини РФ. Запорізька АЕС - не російський об'єкт, а українська атомна станція.

"РФ - країна-загарбник та вбивця, що прийшла на чужу землю з війною. Україна має всі законні підстави звільняти свої території, зокрема за допомогою будь-якої зброї", - написав він.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи на російському аеродромі у Новофедорівці.

NYT повідомляло, що удар по Новофедорівці міг бути нанесений українською зброєю.

За даними американского журналіста, США не передавали Україні зброю, яка здатна вразити авіабазу росіян у Криму.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України