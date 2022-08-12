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США не передавали Украине оружие, способное нанести удар по аэродрому в Крыму, - журналист

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 21:45
США не передавали Украине оружие, способное нанести удар по аэродрому в Крыму, - журналист Фото: США не передавали Украине оружие, способное нанести удар по аэродрому в Крыму (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

США не передавали Украине оружие, которое могло поразить авиабазу россиян в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Голоса Америки Михаила Комадовского в Twitter.

"Высокопоставленные военные США подтвердили, что США не передавали Украине оружие, способное нанести удар по аэродрому Саки в Крыму", - написал он.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке.

В ВСУ заявляют, что РФ потеряла более 9 своих самолетов из-за взрывов в Крыму.

Минобороны Британии отмечает, что во время взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H.

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