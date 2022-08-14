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Украина имеет законные основания освобождать свои территории с помощью любого оружия, - Подоляк

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 17:22
Украина имеет законные основания освобождать свои территории с помощью любого оружия, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может освобождать свои территории от российских оккупантов с помощью любого имеющегося оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он напомнил факты: Крым, как и Донецк или Херсон, - не части РФ. Запорожская АЭС - не российский объект, а украинская атомная станция.

"РФ - страна-захватчик и убийца, пришедшая на чужую землю с войной. Украина имеет все законные основания освобождать свои территории, в частности с помощью любого оружия", - написал он.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке.

NYT сообщало, что удар по Новофедоровке мог быть нанесен украинским оружием.

По данным американского журналиста, США не передавали Украине оружие, которое способно поразить авиабазу россиян в Крыму.

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