Україна має законні підстави звільняти свої території за допомогою будь-якої зброї, - Подоляк

Україна може звільняти свої території від російських окупантів за допомогою будь-якої наявної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

Він нагадав факти: Крим, як і Донецьк чи Херсон, - не частини РФ. Запорізька АЕС - не російський об'єкт, а українська атомна станція.

"РФ - країна-загарбник та вбивця, що прийшла на чужу землю з війною. Україна має всі законні підстави звільняти свої території, зокрема за допомогою будь-якої зброї", - написав він.