Україна має законні підстави звільняти свої території за допомогою будь-якої зброї, - Подоляк
Україна може звільняти свої території від російських окупантів за допомогою будь-якої наявної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
Він нагадав факти: Крим, як і Донецьк чи Херсон, - не частини РФ. Запорізька АЕС - не російський об'єкт, а українська атомна станція.
"РФ - країна-загарбник та вбивця, що прийшла на чужу землю з війною. Україна має всі законні підстави звільняти свої території, зокрема за допомогою будь-якої зброї", - написав він.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи на російському аеродромі у Новофедорівці.
NYT повідомляло, що удар по Новофедорівці міг бути нанесений українською зброєю.
За даними американского журналіста, США не передавали Україні зброю, яка здатна вразити авіабазу росіян у Криму.
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