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Украина хочет в ближайшее время освободить всех пленных из РФ

Новости » Политика    13.09.2019 - 22:45
Украина хочет в ближайшее время освободить всех пленных из РФ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По словам Пристайко, на предварительные переговоры ушло несколько месяцев

Украина хочет освободить из российского плена всех граждан в ближайшее время. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала Интер, передает РБК-Украина.

Пристайко рассказал, что на прошедшие переговоры ушло несколько месяцев. По его словам, если переговорный процесс продолжится в таком же темпе, то в ближайшее время может состояться освобождение всех украинцев из плена РФ.

"Вы видите с какой скоростью мы двигались в этот раз. На переговоры ушло несколько месяцев. И эта параллельная работа уже происходит, по освобождению всех на всех. Это предполагает, что мы знаем списки, соглашаемся на эти списки. Мы планируем в ближайшее время наших ребят вернуть", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил о сомнениях в быстром обмене пленными с РФ. Кучма добавил, что сейчас в Минске продолжается работа по обмену пленными, в соответствии с минскими соглашениями.

Как писало РБК-Украина, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Украина давно уже передала российской стороне списки для нового обмена. По ее словам, списки на обмен были переданы еще летом этого года.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена. Зеленский отметил, что о новом обмене украинская сторона будет договариваться в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандского формата.

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Новости Украины обмен пленнымиВадим Пристайко
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