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Списки для нового обмена пленными давно переданы, - Денисова

Новости » Политика    13.09.2019 - 14:12
Списки для нового обмена пленными давно переданы, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Список для обмена был передан России еще летом

Списки для нового обмена пленными уже давно переданы России. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, списки были переданы еще летом.

"Эти списки были давно переданы еще летом. Это те самые списки, просто они сейчас уменьшились по количеству наших граждан. Это тот самый список и является. Но сейчас у нас 113, вместо 150-ти. Это те граждани Украины, которые сейчас содержатся на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - заявила Денисова.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает нового обмена пленными между Украиной и Россией. Отметим, что о новом обмене говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена.

Ранее Денисова заявила, что не исключает еще один обмен пленными между Украиной и РФ до конца текущего года. Денисова добавила, что процесс переговоров по освобождению украинцев из российского плена продолжается.

Как РБК-Украина писало, 7 сентября состоялся масштабный обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись все 24 моряка, которых РФ незаконно задержали в Керченском проливе в 2018 году, также украинские политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко и другие.

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Новости Украины обмен пленнымисписокДенисова
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