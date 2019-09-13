Зеленский рассказал о следующем этапе обмена пленными

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про второй этап обмена пленными. Об этом он заявил на форуме YES, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена.

"Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе", - заявил Зеленский.

Отметим, Зеленский также рассказал, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается. Зеленский заявил, что этот вопрос не поднимают в Минске и он сам его не поднимает.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы у нас был сценарий абхазский, был приднепровский сценарий. Я не поднимаю тему миротворцев, и в Минске не поднимают эту тему. Я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и РФ - пожалуйста, туда мы их приглашаем", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не исключает еще один обмен пленными между Украиной и РФ до конца текущего года. Денисова добавила, что процесс переговоров по освобождению всех украинцев из российского плена продолжается.

Также РБК-Украина писало, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о новом обмене пленными преждевременной. В Кремле заявили, что обмен пленными должен продолжаться в соответствии с минскими договоренностями.