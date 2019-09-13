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В контактной группе сомневаются в скором обмене пленными

Новости » Политика    13.09.2019 - 14:26
В контактной группе сомневаются в скором обмене пленными
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Кучма заявил, что сторонам нужно провести "огромный объем работы"

Очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией вряд ли произойдет скоро. Об этом в кулуарах форума YES заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

По его словам, на сегодня в рамках контактной группы продолжается работа по обмену пленными, согласно положениям минских соглашений.

"Огромный объем работы надо провести, этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя", - подчеркнул Кучма.

Он также добавил, что перед обменом следует завершить правовые процедуры в отношении задержанных, осужденных и тех, по которым еще не завершено следствие.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что списки для нового обмена пленными уже давно переданы российской стороне.

"Эти списки были давно переданы еще летом. Это те же самые списки, просто они сейчас сократились на количество переданных граждан. Это тот самый список и остается. Но сейчас у нас 113, вместо 150-ти", - добавила она.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена.

"Мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе", - подчеркнул президент.

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Новости Украины Леонид Кучмаобмен пленнымисписок
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