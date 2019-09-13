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Україна хоче найближчим часом звільнити всіх полонених з РФ

Новини » Політика    13.09.2019 - 22:45
Україна хоче найближчим часом звільнити всіх полонених з РФ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За словами Пристайка, на попередні переговори пішло декілька місяців

Україна хоче звільнити з російського полону всіх громадян вже найближчим часом. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі телеканалу Інтер, передає РБК-Україна.

Пристайко розповів, що на минулі переговори пішло декілька місяців. За його словами, якщо переговорний процес продовжиться в такому ж темпі, то найближчим часом може відбутися звільнення всіх українців з полону РФ.

"Ви бачите з якою швидкістю ми рухалися цього разу. На переговори пішло кілька місяців. І ця паралельна робота вже відбувається, по звільненню всіх на всіх. Це передбачає що ми знаємо списки, погоджуємося на ці списки. Ми плануємо найближчим часом наших хлопців повернути", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив про сумніви у швидкому обміні полоненими з РФ. Кучма додав, що наразі в Мінську триває робота щодо обміну полоненими, відповідно до мінських угод.

Як писало РБК-Україна, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Україна давно вже передала російській стороні списки для нового обміну. За її словами, списки на обмін були передані ще влітку цього року.

У той же час президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз готуються списки для наступного етапу обміну. Зеленський зазначив, що про новий обмін українська сторона буде домовлятися в рамках Тристоронньої контактної групи та нормандського формату.

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Новини України обмін полоненимиВадим Пристайко
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