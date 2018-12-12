Украина готовится разорвать еще 40 договоров с РФ

Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

Сейчас между Украиной и РФ действуют 420 договоров

Украина готовит к расторжению 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента Украины в Верховной раде Ирины Луценко в интервью "Радио НВ".

Она отметила, что сейчас между Украиной и РФ подписаны 420 договоров и еще 30 протоколов и меморандумов.

"Украина уже прекратила действие 48 договоров и других нормативных документов, и на сегодня готовится около 40 документов, начиная от двусторонних договоров, заканчивая меморандумами, простыми министерскими соглашениями", - отметила Луценко.

Она отметила, что все другие договоры сейчас анализируются на предмет того, может ли Украина их использовать как доказательства экспансии, агрессии России, нанесения Украине ущерба.

"Например, по обмену войсками, по прохождению через территорию Украины, по транзиту, по использованию с одной и с другой стороны техники МЧС по чрезвычайным ситуациям; по использованию почв, земель в том же Крыму, на Крымском полуострове; многое-многое другое", - добавила Луценко.

Представитель президента отметила, в частности, есть договоры о демаркации границы, двусторонний договор 2000 года О украинско-российскую границу, 28 договоров о базировании Черноморского флота.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко требует от Министерства иностранных дел (МИД) завершение работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Российской Федерацией.

РБК-Украина сообщало, что сегодня, 12 декабря, вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.