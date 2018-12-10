Порошенко требует от МИД завершить инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил о необходимости дальнейшей проверки договоров с РФ

Президент Украины Петр Порошенко требует от Министерства иностранных дел (МИД) завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента.

Так, комментируя прекращение действия договора о дружбе с Россией, Порошенко заявил о необходимости дальнейшей проверки договорно-правовой базы, которая существует между Украиной и РФ.

"От МИД требую завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ. Будем и в дальнейшем делать выводы о полезности тех или иных соглашений", - заявил он.

Непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу. Другие составляющие этой стратегии – это безвіз, Соглашение об Ассоциации с ЕС, Томос о создании независимой Автокефальной украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной патриотической украинской армии, поддержка украинского языка. От МИД требую завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ. Будем и в дальнейшем делать выводы о полезности тех или иных сделок. Так же требую от Кабинета Министров срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией ущерб. Рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины. Опубликовано Петром Порошенко Понедельник, 10 декабря 2018 г.

Напомним, что сегодня, 10 декабря Порошенко подписал закон о непродлении действия договора о дружбе с Россией. Согласно документу, срок действия договора прекращается 1 апреля 2019 года.

Кроме того, Порошенко отметил, что прекращение действия договора является частью стратегии Украины на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу. Частями этой стратегии Порошенко также считает, в частности, безвиз и томос для украинской церкви.