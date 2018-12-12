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Закон о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу

Новости » Политика    12.12.2018 - 08:51
Закон о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Договор о дружбе прекращается после 20 лет действия

Сегодня, 12 декабря, вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа.

Согласно закону, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией прекращается с 1 апреля 2019 года. Таким образом, договор о дружбе действовал на протяжении 20 лет.

Отметим, документ подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года после обмена грамотами о ратификации в Москве. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Напомним, после подписания закона о прекращении дружбы президент Украины Петр Порошенко назвал его очередным свидетельством разрыва с "колониальным прошлым".

Российская сторона раскритиковала документ, отметив, что с точки зрения Кремля "это является проявлением неуважения к своему собственному народу и его интересам". Также принятие этого закона Москва назвала "опрометчивым шагом".

 

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