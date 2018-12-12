Україна готується розірвати ще 40 договорів з РФ

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Наразі між Україною та РФ діють 420 договорів

Україна готує розірвання 40 двосторонніх договорів з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника президента України у Верховній раді Ірини Луценко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Вона зазначила, що наразі між Україною та РФ підписані 420 договорів і ще 30 протоколів та меморандумів.

"Україна вже припинила дію 48 договорів та інших нормативних документів, і на сьогодні готується близько 40 документів, починаючи від двосторонніх договорів, закінчуючи меморандумами, простими міністерськими угодами", - зазначила Луценко.

Вона зазначила, що всі інші договори наразі аналізуються на предмет того, чи може Україна їх використати як докази експансії, агресії Росії, нанесення Україні шкоди.

"Наприклад, по обміну військами, по проходженню через територію України, по транзиту, по використанню з одного і з іншого боку техніки МНС по надзвичайних ситуаціях; по використанню ґрунтів, земель у тому ж Криму, на Кримському півострові; багато-багато іншого", - додала Луценко.

Представник президента зазначила, зокрема, що є договори про демаркацію кордону, є двосторонній договір 2000 року Про українсько-російський кордон, є 28 договорів про базування Чорноморського флоту.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вимагає від Міністерства закордонних справ (МЗС) завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Російською Федерацією.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 12 грудня, набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.