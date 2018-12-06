У президента анонсируют дальнейшее расторжение договоров с РФ

Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

Украина будет разрывать неактуальные договоры

Украина будет разрывать договоры с Россией, которые являются не актуальными и не используются в международных судах. Об этом журналистам сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, работа будет продолжаться в трех направлениях.

"Во-первых, это пересмотр и инвентаризация всех договоров между Украиной и Россией. То есть те договора, которые выгодны Украине для того, чтобы использовать их в международных судах, как доказательство того, что РФ нарушает условия договора в одностороннем порядке, а значит нарушает международный порядок. Если будут действовать те договоры, которые являются неактуальными и не помогут Украине защищаться в судах, они будут прекращены или расторгнуты", - сообщила Луценко.

Луценко отметила, что Украина будет руководствоваться Венской конвенцией о международных договорах.

Напомним, сегодня, 6 декабря, Верховная рада Украины прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект №0206 поддержали 277 нардепов.

Срок действия договора о дружбе с РФ заканчивается 31 марта 2019 года. Для непродлении его действия до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила РФ о расторжении договора о дружбе.