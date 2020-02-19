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Украина готова к транзиту нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса-Броды

Новости » Экономика     19.02.2020 - 10:32
Украина готова к транзиту нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса-Броды
Фото: Игорь Кизим (mfa.gov.ua)

Беларусь ищет альтернативы для российской нефти

Украина готова к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по нефтепроводу Одесса-Броды. Об этот заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает издание naviny.by.

Как отметил посол, "эти разговоры ведутся", а в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу.

"Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии", - сказал он.

Как напомнил дипломат, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.

"Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", - добавил Кизим.

Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация с 1 января 2020 года прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены.

В конце января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать из Украины.

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