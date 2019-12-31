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Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь

Новости » Политика     31.12.2019 - 13:00
Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть

Переговоры Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на белорусские НПЗ в 2020 году затягиваются, в связи с чем возможна приостановка прокачки сырья с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, прекращение поставок нефти будет означать появление дополнительных экспортных объемов российской смеси Urals на других направлениях, в частности в балтийских портах.

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов после проведения налогового маневра в Российской Федерации.

На решение вопроса у стран осталось меньше суток. Иначе 1 января 2020 года Россия приостановит поставки нефти в направлении Белоруси.

"Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то - зависит от переговоров", - сказал один из источников в отрасли.

Напомним, в Беларуси и России остался ряд несогласованных вопросов по интеграции государств. Правительства стран должны согласовать вопросы формирования цен на нефть и газ, последствий реализации налогового маневра и устранение барьеров относительно доступа товаров на внутренние национальные рынки.

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